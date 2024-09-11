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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群創 (3481-TW)、廣達 (2382-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、廣達 (2382-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)


5. 外資當日 (10) 賣超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、廣達 (2382-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、群創 (3481-TW)、中信金 (2891-TW)
 

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中信金32.6-0.31%
鴻海1700.59%
群創13.80.73%
廣達241.50.84%
復華台灣科技優息18.82-0.79%
群益台灣精選高息23.830.21%
元大台灣價值高息9.360.21%
國泰永續高股息22.07-0.27%

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