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鉅亨速報

營收速報 - 東隆興(4401)8月營收3.99億元年增率高達66.64％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 17:15


東隆興(4401-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣3.99億元，年增率66.64%，月增率14.03%。

今年1-8月累計營收為25.95億元，累計年增率49.93%。

最新價為22.6元，近5日股價上漲0.22%，相關紡織纖維股價指數下跌-1.7%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-38 張
  • 外資買賣超：-38 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 3.99億 67% 14%
24/7 3.50億 77% 4%
24/6 3.38億 30% 3%
24/5 3.29億 51% -1%
24/4 3.33億 53% 5%
24/3 3.17億 23% 26%

東隆興(4401-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務。各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷。有關線類紡織品之製造經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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