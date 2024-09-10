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鉅亨速報

營收速報 - 威盛(2388)8月營收18.36億元年增率高達69.99％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 15:15


威盛(2388-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣18.36億元，年增率69.99%，月增率128.7%。

今年1-8月累計營收為77.58億元，累計年增率4.27%。

最新價為125.5元，近5日股價下跌-3.46%，相關半導體業下跌-5.67%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-65 張
  • 外資買賣超：-41 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 18.36億 70% 129%
24/7 8.03億 -32% -21%
24/4 12.18億 21% 52%
24/3 8.00億 4% 38%
24/2 5.79億 -20% -26%
24/1 7.84億 43% -44%

威盛(2388-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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