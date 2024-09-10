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鉅亨速報

營收速報 - 華榮(1608)8月營收9.87億元年增率高達39.01％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 15:15


華榮(1608-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣9.87億元，年增率39.01%，月增率0.37%。

今年1-8月累計營收為77.51億元，累計年增率23.39%。

最新價為30.4元，近5日股價下跌-7.74%，相關電器電纜下跌-8.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+79 張
  • 投信買賣超：+168 張
  • 自營商買賣超：-245 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 9.87億 39% 0%
24/7 9.84億 22% -5%
24/6 10.35億 53% -5%
24/5 10.87億 29% 5%
24/4 10.37億 40% 17%
24/3 8.88億 -10% 16%

華榮(1608-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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