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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.56%，總成交額132.24億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34


台股今日其他電子業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.56%，總成交額132.24億元，大盤占比14.84%。

該產業上漲家數9、下跌家數37、平盤家數1。領跌個股晉倫(6151-TW)10日12:34股價下跌3.5元，報36.35元，跌幅8.78%。

其他電子類指數近5日下跌3.41%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.41% -4.39%
近一月 +8.53% +3.3%
近三月 +6.18% -0.3%
近六月 +21.15% +5.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21040.6-0.49%
晉倫36.3-8.91%

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加權指數法興(售) 槓桿4.49

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