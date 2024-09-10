盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.56%，總成交額132.24億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34
台股今日其他電子業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.56%，總成交額132.24億元，大盤占比14.84%。
該產業上漲家數9、下跌家數37、平盤家數1。領跌個股晉倫(6151-TW)10日12:34股價下跌3.5元，報36.35元，跌幅8.78%。
其他電子類指數近5日下跌3.41%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.41%
|-4.39%
|近一月
|+8.53%
|+3.3%
|近三月
|+6.18%
|-0.3%
|近六月
|+21.15%
|+5.32%
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