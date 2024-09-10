盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額7.74億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 11:49
台股今日電器電纜類股表現疲軟，10日11:49相關指數下跌2.22%，總成交額7.74億元，大盤占比0.42%。
該產業上漲家數5、下跌家數9、平盤家數1。領跌個股大亞(1609-TW)10日11:49股價下跌1.8元，報47.0元，跌幅3.69%。
電器電纜近5日下跌8.18%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-8.18%
|-4.91%
|近一月
|-4.15%
|-1.51%
|近三月
|-12.4%
|-3.27%
|近六月
|+5.09%
|+6.87%
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