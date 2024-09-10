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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額7.74億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 11:49


台股今日電器電纜類股表現疲軟，10日11:49相關指數下跌2.22%，總成交額7.74億元，大盤占比0.42%。

該產業上漲家數5、下跌家數9、平盤家數1。領跌個股大亞(1609-TW)10日11:49股價下跌1.8元，報47.0元，跌幅3.69%。

電器電纜近5日下跌8.18%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -8.18% -4.91%
近一月 -4.15% -1.51%
近三月 -12.4% -3.27%
近六月 +5.09% +6.87%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21024.78-0.57%
大亞46.35-5.02%

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