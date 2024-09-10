盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.24%，總成交額129.07億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 11:34
台股今日電機機械類股表現疲軟，10日11:34相關指數下跌2.24%，總成交額129.07億元，大盤占比6.96%。
該產業上漲家數6、下跌家數40、平盤家數2。領跌個股巨庭(1539-TW)10日11:34股價下跌2.85元，報30.45元，跌幅8.56%。
電機機械近5日下跌6.54%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.54%
|-4.91%
|近一月
|-1.36%
|-1.51%
|近三月
|-11.03%
|-3.27%
|近六月
|+3.57%
|+6.87%
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