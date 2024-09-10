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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.24%，總成交額129.07億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 11:34


台股今日電機機械類股表現疲軟，10日11:34相關指數下跌2.24%，總成交額129.07億元，大盤占比6.96%。

該產業上漲家數6、下跌家數40、平盤家數2。領跌個股巨庭(1539-TW)10日11:34股價下跌2.85元，報30.45元，跌幅8.56%。

電機機械近5日下跌6.54%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -6.54% -4.91%
近一月 -1.36% -1.51%
近三月 -11.03% -3.27%
近六月 +3.57% +6.87%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20994.47-0.71%
巨庭30-9.91%

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加權指數法興(售) 槓桿4.5

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