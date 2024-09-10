盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額4.60億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 11:19
台股今日建材營造業類股表現疲軟，10日11:19相關指數下跌2.1%，總成交額4.60億元，大盤占比0.69%。
該產業上漲家數5、下跌家數22、平盤家數3。領跌個股富旺(6219-TW)10日11:19股價下跌1.7元，報43.8元，跌幅3.74%。
建材營造股價指數近5日下跌4.2%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.2%
|-4.39%
|近一月
|-3.37%
|+3.3%
|近三月
|+2.72%
|-0.3%
|近六月
|+44.06%
|+5.32%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 星雲(8047)急拉3.11%報14.9元，成交23張
- 盤中速報 - 力肯(1570)大跌7.13%，報31.9元
- 盤中速報 - 艾華(6204)大漲8.82%，報111元
- 盤中速報 - 高鋒(4510)大跌7.06%，報47.4元
下一篇