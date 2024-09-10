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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額4.60億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 11:19


台股今日建材營造業類股表現疲軟，10日11:19相關指數下跌2.1%，總成交額4.60億元，大盤占比0.69%。

該產業上漲家數5、下跌家數22、平盤家數3。領跌個股富旺(6219-TW)10日11:19股價下跌1.7元，報43.8元，跌幅3.74%。

建材營造股價指數近5日下跌4.2%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.2% -4.39%
近一月 -3.37% +3.3%
近三月 +2.72% -0.3%
近六月 +44.06% +5.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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