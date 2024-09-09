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鉅亨速報

盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額1.42億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:19


台股今日鋼鐵工業類股表現疲軟，09日09:19相關指數下跌2.15%，總成交額1.42億元，大盤占比0.62%。

該產業上漲家數1、下跌家數29、平盤家數1。領跌個股威致(2028-TW)09日09:16股價下跌0.7元，報22.1元，跌幅3.07%。

鋼鐵工業近5日下跌4.73%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 鋼鐵工業 集中市場加權指數
近一週 -4.73% -3.74%
近一月 -0.65% +2.71%
近三月 -10.87% -1.94%
近六月 -6.61% +8.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21058.42-1.76%
威致22.3-2.19%

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加權指數法興(購) 槓桿10.19
加權指數法興(售) 槓桿4.42

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