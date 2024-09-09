盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額1.42億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:19
台股今日鋼鐵工業類股表現疲軟，09日09:19相關指數下跌2.15%，總成交額1.42億元，大盤占比0.62%。
該產業上漲家數1、下跌家數29、平盤家數1。領跌個股威致(2028-TW)09日09:16股價下跌0.7元，報22.1元，跌幅3.07%。
鋼鐵工業近5日下跌4.73%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|鋼鐵工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.73%
|-3.74%
|近一月
|-0.65%
|+2.71%
|近三月
|-10.87%
|-1.94%
|近六月
|-6.61%
|+8.34%
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