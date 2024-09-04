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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅5.49%，總成交額48.32億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日其他電子業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌5.49%，總成交額48.32億元，大盤占比8.7%。

該產業上漲家數0、下跌家數43、平盤家數0。領跌個股和椿(6215-TW)04日09:05股價下跌4.5元，報63.9元，跌幅6.58%。

其他電子近5日上漲1.24%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +1.24% -0.42%
近一月 +1.59% +2.1%
近三月 +5.66% +2.58%
近六月 +62.14% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21198.17-4.05%
和椿65.6-4.09%

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加權指數法興(購) 槓桿9.36
加權指數法興(售) 槓桿6.6

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