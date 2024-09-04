盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅5.49%，總成交額48.32億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日其他電子業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌5.49%，總成交額48.32億元，大盤占比8.7%。
該產業上漲家數0、下跌家數43、平盤家數0。領跌個股和椿(6215-TW)04日09:05股價下跌4.5元，報63.9元，跌幅6.58%。
其他電子近5日上漲1.24%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.24%
|-0.42%
|近一月
|+1.59%
|+2.1%
|近三月
|+5.66%
|+2.58%
|近六月
|+62.14%
|+16.67%
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