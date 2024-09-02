盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額78.58億
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 13:19
台股今日航運業類股表現疲軟，02日13:19相關指數下跌2.02%，總成交額78.58億元，大盤占比3.3%。
該產業上漲家數3、下跌家數22、平盤家數1。領跌個股萬海(2615-TW)02日13:19股價下跌3元，報79.9元，跌幅3.62%。
航 運 業近5日上漲1.16%，集中市場加權指數上漲0.5%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.16%
|+0.5%
|近一月
|+0.97%
|-1.65%
|近三月
|-6.12%
|+5.17%
|近六月
|+17.05%
|+17.6%
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