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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額78.58億

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 13:19


台股今日航運業類股表現疲軟，02日13:19相關指數下跌2.02%，總成交額78.58億元，大盤占比3.3%。

該產業上漲家數3、下跌家數22、平盤家數1。領跌個股萬海(2615-TW)02日13:19股價下跌3元，報79.9元，跌幅3.62%。

航 運 業近5日上漲1.16%，集中市場加權指數上漲0.5%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 +1.16% +0.5%
近一月 +0.97% -1.65%
近三月 -6.12% +5.17%
近六月 +17.05% +17.6%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22235.1-0.15%
萬海79.5-4.10%

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