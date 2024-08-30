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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額64.85億

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 09:49


台股今日光電業類股表現強勁，30日09:49相關指數上漲2.23%，總成交額64.85億元，大盤占比16.43%。

該產業上漲家數39、下跌家數6、平盤家數3。領漲個股先進光(3362-TW)30日09:49股價上漲15.5元，報288.5元，漲幅5.68%。

光電類指數近5日上漲3.34%，櫃買市場加權指數上漲1.32%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.34% +1.32%
近一月 +12.23% +5.08%
近三月 +18.82% +5.22%
近六月 +21.12% +9.57%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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