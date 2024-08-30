盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額64.85億
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 09:49
台股今日光電業類股表現強勁，30日09:49相關指數上漲2.23%，總成交額64.85億元，大盤占比16.43%。
該產業上漲家數39、下跌家數6、平盤家數3。領漲個股先進光(3362-TW)30日09:49股價上漲15.5元，報288.5元，漲幅5.68%。
光電類指數近5日上漲3.34%，櫃買市場加權指數上漲1.32%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.34%
|+1.32%
|近一月
|+12.23%
|+5.08%
|近三月
|+18.82%
|+5.22%
|近六月
|+21.12%
|+9.57%
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