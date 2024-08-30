《黑神話：悟空》全球夯！美媒：核心投資人吳旦完全體現官方倡導的耐心資本

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-30 13:48

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《黑神話：悟空》近期爆火，這個爆款遊戲在片尾名單中出現多位中國主要遊戲公司高層，包括《原神》開發商的米哈遊聯合創辦人劉偉、騰訊營運長任宇昕及英雄遊戲創辦人吳丹和應淑玲。

《財富中文網》報導，儘管騰訊作為《黑神話：悟空》開發商遊戲科學背後的投資人更受關注，但事實上，早在 2021 年騰訊入股之前，英雄互娛是其唯一的投資方，創辦人吳旦在 2017 年斥資 6000 萬人民幣拿下遊戲科學 20% 的股權，這筆資金也讓剛從騰訊離開自立門戶的遊戲科學創辦人馮驥得以熬過低谷期。

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若說馮驥是遊戲界一匹黑馬，吳旦則堪稱其背後最主要的伯樂。吳旦在朋友圈發聲的同時，也轉發 Imagine Games Network 中國 (IGN China) 所發佈的《〈黑神話：悟空〉評測 10 分》文章。

根據遊戲科學官方消息，《黑神話：悟空》發售 3 天後，截至上周五 (23 日) 晚間 9 點，全平太銷量已超過 1000 萬套，最高同時在線人數達 300 萬人。按該款遊戲標準版 268 人民幣定價，總銷售額至少超過 26.8 億元，扣除平台抽成后，收入可達 18.76 億元。

根據馮驥在近期採訪中透露的數據估算，這款遊戲開發成本在 3 億到 4 億人民幣之間。按目前銷售業績早已回本，且銷售額還在持續增長。

高盛近來更發佈報告預估，在保守情況下，其在 Steam 上的銷量將超過 1200 萬份，收入超過 30 億元; 在樂觀情況下，其銷量可能達到 2000 萬份，收入超過 50 億元。

不僅如此，《黑神話：悟空》還在海外帶火中國文化，在國內帶火大量旅遊景點，造就一場流量的盛宴。

但在吳旦決定投資前，《黑神話：悟空》及其製作公司遊戲科學可謂乏人問津，因為在手游幾乎一統天下的市場環境中，開發單機 3A 遊戲對於國內遊戲團隊來說，確實是選擇了一條最艱難的道路。

吳旦 2021 年在接受採訪時曾提到投資《黑神話：悟空》的原因。他說：「投資的第一要素是團隊，反而不是方向。」

另外，吳旦特別強調美術在遊戲成功中的重要性，認為美術是玩家的第一感知，並能決定遊戲的爆發力和最終的天花板。他甚至表示，若不是《黑神話：悟空》這樣具有獨特題材和美術風格的遊戲，他可能不會投資其他任何單機題材的遊戲。

曾在真格基金擔任副總裁的吳旦此前曾成功投資多款遊戲，這無疑令他擁有對遊戲創業者更深刻的理解和信任。

報導指出，令外界感到有趣的是，吳旦在投資《黑神話：悟空》上展示的風格，與監管部門近期對耐心資本的定義幾乎完全契合，也就是選好股、拿得住及該出手時出手。

中國證監會主席吳清近日表示，近年來資本市場機構投資者隊伍不斷發展壯大，交易佔比明顯提高，已逐步成為理性投資、價值投資、長期投資的標杆性力量，對促進資本市場健康穩定發展發揮了重要作用。