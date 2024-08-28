盤中速報 - Sui大跌13.46%，報0.81美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 16:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過13.46%，最新價格0.81美元，總成交量達0.88億美元，總市值20.51億美元，目前市值排名第 27 名。
近 1 日最高價：0.95美元，近 1 日最低價：0.81美元，流通供給量：2,512,208,504。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.12%
- 近 1 月：+12.04%
- 近 3 月：-18.46%
- 近 6 月：-46.94%
- 今年以來：-0.44%
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