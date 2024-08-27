投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 08:46
1. 投信累計賣超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、冠德 (2520-TW)、欣興 (3037-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、欣興 (3037-TW)、永豐金 (2890-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、永豐金 (2890-TW)、華航 (2610-TW)、日月光投控 (3711-TW)、兆豐永續高息等權 (00932-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、永豐金 (2890-TW)、華航 (2610-TW)、兆豐永續高息等權 (00932-TW)、欣興 (3037-TW)
5. 投信當日 (26) 賣超的股票
永豐金 (2890-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、華航 (2610-TW)、欣興 (3037-TW)、遠東新 (1402-TW)
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