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鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 08:46


1. 投信累計賣超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、冠德 (2520-TW)、欣興 (3037-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、欣興 (3037-TW)、永豐金 (2890-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、永豐金 (2890-TW)、華航 (2610-TW)、日月光投控 (3711-TW)、兆豐永續高息等權 (00932-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、永豐金 (2890-TW)、華航 (2610-TW)、兆豐永續高息等權 (00932-TW)、欣興 (3037-TW)


5. 投信當日 (26) 賣超的股票
永豐金 (2890-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、華航 (2610-TW)、欣興 (3037-TW)、遠東新 (1402-TW)
 

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鴻海180.5-0.82%
日月光投控147-0.68%
冠德56.30.72%
欣興159-0.93%
永豐金24.450.20%
華航20.55-1.44%
遠東新35.65-0.97%
元大台灣高息低波57.7-0.43%
兆豐永續高息等權16.74-0.36%

相關權證

鴻海法興(購) 槓桿6.63
鴻海法興(購) 槓桿5.44
日月光投控法興(購) 槓桿8.37
華航法興(購) 槓桿7.08

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