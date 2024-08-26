盤後速報 - 廣越(4438)次交易(27)日除息5.2元，參考價107.8元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
廣越(4438-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。
首日參考價為107.8元，相較今日收盤價113.00元，息值合計為5.2元，股息殖利率4.6%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|113.00
|5.2
|4.6%
|0.0
|2023/08/29
|119.5
|6.8
|5.69%
|0.0
|2022/08/25
|129.5
|4.2
|3.24%
|0.0
|2021/09/16
|112.5
|3.2
|2.84%
|0.0
|2020/08/24
|128.0
|7.5
|5.86%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 廣越Q2營收繳雙增 上半年衰退12% 下半年重返正成長
- 廣越7月營收22.22億元年增6.24% 1—7月達87.20億元
- 廣越:公告廣越股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：廣越二，代碼：44382)自113年09月02日起，轉換價格自130元調整為123.7元。
- 盤後速報 - 廣越(4438)下週(8月27日)除息5.2元，預估參考價105.8元
上一篇
下一篇