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鉅亨速報

盤後速報 - 廣越(4438)次交易(27)日除息5.2元，參考價107.8元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


廣越(4438-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。

首日參考價為107.8元，相較今日收盤價113.00元，息值合計為5.2元，股息殖利率4.6%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 113.00 5.2 4.6% 0.0
2023/08/29 119.5 6.8 5.69% 0.0
2022/08/25 129.5 4.2 3.24% 0.0
2021/09/16 112.5 3.2 2.84% 0.0
2020/08/24 128.0 7.5 5.86% 0.0

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