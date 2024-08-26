盤後速報 - 艾恩特(3646)次交易(27)日除息1.5元，參考價29.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
艾恩特(3646-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為29.2元，相較今日收盤價30.70元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.89%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|30.70
|1.5
|4.89%
|0.0
|2023/08/21
|29.7
|2.0696
|6.97%
|0.0
|2022/08/22
|26.9
|1.6772
|6.23%
|0.0
|2021/09/29
|27.95
|0.9232
|3.3%
|0.0
|2020/08/25
|17.5
|0.85
|4.86%
|0.0
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