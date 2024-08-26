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鉅亨速報

盤後速報 - 艾恩特(3646)次交易(27)日除息1.5元，參考價29.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


艾恩特(3646-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為29.2元，相較今日收盤價30.70元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.89%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 30.70 1.5 4.89% 0.0
2023/08/21 29.7 2.0696 6.97% 0.0
2022/08/22 26.9 1.6772 6.23% 0.0
2021/09/29 27.95 0.9232 3.3% 0.0
2020/08/25 17.5 0.85 4.86% 0.0

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