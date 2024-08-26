盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.69%，總成交額3.11億
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:04
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，26日10:04相關指數上漲2.69%，總成交額3.11億元，大盤占比0.19%。
該產業上漲家數6、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)26日10:04股價上漲1.8元，報58.8元，漲幅3.16%。
油電燃氣近5日下跌4.97%，集中市場加權指數下跌0.86%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.97%
|-0.86%
|近一月
|-11.01%
|-3.12%
|近三月
|-14.78%
|+2.75%
|近六月
|-19.08%
|+17.31%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 新光金(2888)大漲7.23%，報13.35元
- 盤中速報 - 銘旺科(2429)股價拉至漲停，漲停價37.8元，成交2,325張
- 盤中速報 - 智崴(5263)股價殺至跌停，跌停價182.0元，成交3,890張
- 盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額3.68億
上一篇
下一篇