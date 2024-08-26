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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.69%，總成交額3.11億

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:04


台股今日油電燃氣業類股表現強勁，26日10:04相關指數上漲2.69%，總成交額3.11億元，大盤占比0.19%。

該產業上漲家數6、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)26日10:04股價上漲1.8元，報58.8元，漲幅3.16%。

油電燃氣近5日下跌4.97%，集中市場加權指數下跌0.86%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -4.97% -0.86%
近一月 -11.01% -3.12%
近三月 -14.78% +2.75%
近六月 -19.08% +17.31%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22276.160.53%
台塑化57.91.58%

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加權指數法興(購) 槓桿7.75
加權指數法興(售) 槓桿5.25

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