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鉅亨速報

盤中速報 - 化學工業類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額2.80億

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:19


台股今日化學工業類股表現強勁，22日09:19相關指數上漲2.16%，總成交額2.80億元，大盤占比1.72%。

該產業上漲家數12、下跌家數10、平盤家數6。領漲個股東鹼(1708-TW)22日09:19股價上漲3.05元，報41.85元，漲幅7.86%。

化學工業近5日上漲1.6%，集中市場加權指數上漲0.96%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 +1.6% +0.96%
近一月 -3.44% -2.76%
近三月 -2.89% +4.71%
近六月 +0.78% +19.07%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22189.74-0.22%
東鹼42.28.76%

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