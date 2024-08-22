盤中速報 - 化學工業類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額2.80億
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:19
台股今日化學工業類股表現強勁，22日09:19相關指數上漲2.16%，總成交額2.80億元，大盤占比1.72%。
該產業上漲家數12、下跌家數10、平盤家數6。領漲個股東鹼(1708-TW)22日09:19股價上漲3.05元，報41.85元，漲幅7.86%。
化學工業近5日上漲1.6%，集中市場加權指數上漲0.96%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.6%
|+0.96%
|近一月
|-3.44%
|-2.76%
|近三月
|-2.89%
|+4.71%
|近六月
|+0.78%
|+19.07%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 瀧澤科(6609)急跌-3.47%報64.0元，成交4,221張
- 盤中速報 - 精聯(3652)急跌-3.78%報49.3元，成交1,802張
- 盤中速報 - 東聯(1710)急拉4.66%報18.0元，成交1,981張
- 盤中速報 - 晉倫(6151)急拉3.2%報35.45元，成交555張
上一篇
下一篇