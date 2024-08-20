告別演說也不忘痛批川普！拜登：賀錦麗永遠不會屈服於普丁

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-20 15:01

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美國總統拜登週一 (19 日) 在民主黨全國代表大會 (DNC) 的告別演說中表示，他的副總統、總統候選人賀錦麗若選上總統，永遠都不會向俄羅斯總統普丁屈服，並抨擊美國前總統川普向侵略者「低頭」。他並表示，美國將繼續努力維持歐洲團結並強化北約，以應對歐美兩大洲面臨的安全威脅。

拜登表示，美國總統永遠不應向獨裁者低頭，川普向普丁屈服，賀錦麗永遠不會這麼做。「普丁認為他可以在三天內拿下基輔，但三年後烏克蘭依舊自由。」

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賀錦麗預計在週四 (22 日)，也就是 DNC 最後一個晚上發表演說，但在大會首日，賀錦麗驚喜現身，表示希望所有的民主黨支持者，都要先感謝願意急流勇退，放棄競選連任的現任總統拜登。

在對前總統川普的尖銳批評中，拜登指責川普忽視了美國的道德責任，尤其是未能尊重陣亡士兵。

拜登還針對川普處理國內問題的方式，指責他在任內導致謀殺率增加了 30%。

拜登還說，他領導的美國政府成功地團結了歐洲，還避免了在科技上落後中國。

他也提到近日成功的美俄換囚行動，稱這是「歷史上最複雜的交換之一」，並承諾將繼續努力將所有在國外被錯誤拘留的美國人帶回家。