鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.16億美元，SuperRare(RARE)24小時漲幅達22.3%
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,426.1美元，24小時漲跌幅+3.30%；以太幣(ETH)現報價格2,648.31美元，24小時漲跌幅+0.63%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.16億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.08億美元。
24小時漲幅：SuperRare(RARE)24小時漲幅22.3%；DAR(DAR)24小時漲幅8.5%；Notcoin(NOT)24小時漲幅6.69%。
24小時跌幅：系統幣(SYS)24小時跌幅59%；Nuls(NULS)24小時跌幅37.9%；Numeraire(NMR)24小時跌幅28.3%。
近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅46.7%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅40.3%；FOR(FOR)近一週漲幅34%。
近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅163%；系統幣(SYS)近一週跌幅111%；TLM(TLM)近一週跌幅31.2%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.79億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.06億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.52億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.27億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
下一篇