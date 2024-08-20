鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.16億美元，SuperRare(RARE)24小時漲幅達22.3%

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:15

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24小時漲幅：SuperRare(RARE)24小時漲幅22.3%；DAR(DAR)24小時漲幅8.5%；Notcoin(NOT)24小時漲幅6.69%。

24小時跌幅：系統幣(SYS)24小時跌幅59%；Nuls(NULS)24小時跌幅37.9%；Numeraire(NMR)24小時跌幅28.3%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅46.7%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅40.3%；FOR(FOR)近一週漲幅34%。