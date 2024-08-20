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盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現強勁，漲幅2.32%，總成交額15.18億

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:04


台股今日生技醫療業類股表現強勁，20日10:04相關指數上漲2.32%，總成交額15.18億元，大盤占比2.57%。

該產業上漲家數67、下跌家數12、平盤家數4。領漲個股松瑞藥(4167-TW)20日10:04股價上漲1.85元，報23.1元，漲幅8.71%。

生技醫療股價指數近5日上漲2.89%，櫃買市場加權指數上漲5.23%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.89% +5.23%
近一月 -3.94% -1.01%
近三月 +0.27% +6.99%
近六月 -3.15% +9.7%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22465.110.25%
松瑞藥23.058.47%

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