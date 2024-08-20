盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現強勁，漲幅2.32%，總成交額15.18億
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:04
台股今日生技醫療業類股表現強勁，20日10:04相關指數上漲2.32%，總成交額15.18億元，大盤占比2.57%。
該產業上漲家數67、下跌家數12、平盤家數4。領漲個股松瑞藥(4167-TW)20日10:04股價上漲1.85元，報23.1元，漲幅8.71%。
生技醫療股價指數近5日上漲2.89%，櫃買市場加權指數上漲5.23%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.89%
|+5.23%
|近一月
|-3.94%
|-1.01%
|近三月
|+0.27%
|+6.99%
|近六月
|-3.15%
|+9.7%
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