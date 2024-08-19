search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 08:46


1. 投信累計賣超 5 日的股票
第一金 (2892-TW)、新光金 (2888-TW)、玉山金 (2884-TW)、冠德 (2520-TW)、陽明 (2609-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
第一金 (2892-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
第一金 (2892-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、冠德 (2520-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
第一金 (2892-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、緯創 (3231-TW)、鴻海 (2317-TW)、冠德 (2520-TW)


5. 投信當日 (16) 賣超的股票
元大台灣高息低波 (00713-TW)、國建 (2501-TW)、緯創 (3231-TW)、冠德 (2520-TW)、第一金 (2892-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
第一金26.850.00%
新光金11.152.76%
玉山金27.2-0.37%
冠德62.30.48%
陽明63.80.00%
萬海80.3-0.62%
﻿宏碁42.90.23%
緯創101.5-0.98%
鴻海186.51.36%
國建29.251.04%
元大台灣高息低波57.70.17%

相關權證

鴻海法興(購) 槓桿6.11
鴻海法興(購) 槓桿5.01

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

中弱短強
玉山金

62.96%

勝率

#波段回檔股

偏弱
第一金

88%

勝率

#偏強機會股

中強短弱
新光金

75.76%

勝率

#指標剛突破

中強短弱
新光金

75.76%

勝率

#波段上揚股

中強短弱
新光金

75.76%

勝率

延伸閱讀


Empty