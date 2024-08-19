投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 08:46
1. 投信累計賣超 5 日的股票
第一金 (2892-TW)、新光金 (2888-TW)、玉山金 (2884-TW)、冠德 (2520-TW)、陽明 (2609-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
第一金 (2892-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、宏碁 (2353-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
第一金 (2892-TW)、宏碁 (2353-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、冠德 (2520-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
第一金 (2892-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、緯創 (3231-TW)、鴻海 (2317-TW)、冠德 (2520-TW)
5. 投信當日 (16) 賣超的股票
元大台灣高息低波 (00713-TW)、國建 (2501-TW)、緯創 (3231-TW)、冠德 (2520-TW)、第一金 (2892-TW)
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