鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.48億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:15

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24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅9.91%；DATA(DATA)24小時漲幅9.28%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；SuperRare(RARE)24小時跌幅24.9%；SUN(SUN)24小時跌幅8.3%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅58.8%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅54.7%；FOR(FOR)近一週漲幅53.7%。