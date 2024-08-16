盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額122.85億
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 09:49
台股今日電機機械類股表現強勁，16日09:49相關指數上漲2.04%，總成交額122.85億元，大盤占比10.13%。
該產業上漲家數38、下跌家數6、平盤家數4。領漲個股羅昇(8374-TW)16日09:49股價上漲7.5元，報154.5元，漲幅5.1%。
電機機械近5日上漲5.88%，集中市場加權指數上漲4.91%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.88%
|+4.91%
|近一月
|-16.2%
|-8.31%
|近三月
|-9.69%
|+3.54%
|近六月
|+16.67%
|+17.43%
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