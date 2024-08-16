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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額122.85億

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 09:49


台股今日電機機械類股表現強勁，16日09:49相關指數上漲2.04%，總成交額122.85億元，大盤占比10.13%。

該產業上漲家數38、下跌家數6、平盤家數4。領漲個股羅昇(8374-TW)16日09:49股價上漲7.5元，報154.5元，漲幅5.1%。

電機機械近5日上漲5.88%，集中市場加權指數上漲4.91%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +5.88% +4.91%
近一月 -16.2% -8.31%
近三月 -9.69% +3.54%
近六月 +16.67% +17.43%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22331.361.99%
羅昇1523.40%

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加權指數法興(購) 槓桿8.5
加權指數法興(售) 槓桿6.87

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