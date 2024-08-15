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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.3%，總成交額11.62億

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 10:34


台股今日建材營造業類股表現強勁，15日10:34相關指數上漲2.3%，總成交額11.62億元，大盤占比1.97%。

該產業上漲家數19、下跌家數7、平盤家數4。領漲個股永信建(5508-TW)15日10:33股價上漲14.5元，報293.5元，漲幅5.2%。

建材營造股價指數近5日上漲8.33%，櫃買市場加權指數上漲5%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +8.33% +5.0%
近一月 +12.58% -6.55%
近三月 +21.74% +4.95%
近六月 +69.78% +9.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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