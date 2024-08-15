盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.3%，總成交額11.62億
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 10:34
台股今日建材營造業類股表現強勁，15日10:34相關指數上漲2.3%，總成交額11.62億元，大盤占比1.97%。
該產業上漲家數19、下跌家數7、平盤家數4。領漲個股永信建(5508-TW)15日10:33股價上漲14.5元，報293.5元，漲幅5.2%。
建材營造股價指數近5日上漲8.33%，櫃買市場加權指數上漲5%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+8.33%
|+5.0%
|近一月
|+12.58%
|-6.55%
|近三月
|+21.74%
|+4.95%
|近六月
|+69.78%
|+9.03%
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