盤中速報 - 水泥工業類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額10.57億
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:19
台股今日水泥工業類股表現疲軟，14日10:19相關指數下跌2.14%，總成交額10.57億元，大盤占比0.56%。
該產業上漲家數3、下跌家數3、平盤家數1。領跌個股台泥(1101-TW)14日10:19股價下跌1.35元，報33.25元，跌幅3.9%。
水泥工業近5日上漲3.1%，集中市場加權指數上漲6.32%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|水泥工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.1%
|+6.32%
|近一月
|-1.91%
|-8.87%
|近三月
|-0.48%
|+4.5%
|近六月
|+8.55%
|+20.45%
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