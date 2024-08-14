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鉅亨速報

盤中速報 - 水泥工業類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額10.57億

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:19


台股今日水泥工業類股表現疲軟，14日10:19相關指數下跌2.14%，總成交額10.57億元，大盤占比0.56%。

該產業上漲家數3、下跌家數3、平盤家數1。領跌個股台泥(1101-TW)14日10:19股價下跌1.35元，報33.25元，跌幅3.9%。

水泥工業近5日上漲3.1%，集中市場加權指數上漲6.32%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 水泥工業 集中市場加權指數
近一週 +3.1% +6.32%
近一月 -1.91% -8.87%
近三月 -0.48% +4.5%
近六月 +8.55% +20.45%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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