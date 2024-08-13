盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額14.25億
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 12:19
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，13日12:19相關指數下跌2.13%，總成交額14.25億元，大盤占比0.58%。
該產業上漲家數6、下跌家數13、平盤家數2。領跌個股國喬(1312-TW)13日12:17股價下跌0.3元，報13.15元，跌幅2.23%。
塑膠工業近5日上漲1.32%，集中市場加權指數上漲9.79%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.32%
|+9.79%
|近一月
|-5.9%
|-8.96%
|近三月
|-16.86%
|+5.14%
|近六月
|-20.31%
|+20.32%
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