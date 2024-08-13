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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額14.25億

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 12:19


台股今日塑膠工業類股表現疲軟，13日12:19相關指數下跌2.13%，總成交額14.25億元，大盤占比0.58%。

該產業上漲家數6、下跌家數13、平盤家數2。領跌個股國喬(1312-TW)13日12:17股價下跌0.3元，報13.15元，跌幅2.23%。

塑膠工業近5日上漲1.32%，集中市場加權指數上漲9.79%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +1.32% +9.79%
近一月 -5.9% -8.96%
近三月 -16.86% +5.14%
近六月 -20.31% +20.32%

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