再次蔓延！韓染疫住院數創半年高陸感染人數也增加 防疫類股聞聲大漲

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 10:58

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南韓新冠疫情近日再次抬頭，該國疾病管理廳感染病危機管理局局長孫映萊周一 (12 日) 表示，新冠疫情再次流行蔓延，確診病例今後恐將繼續增加。這也對南韓醫療體系構成巨大壓力，甚至引發了相關藥物的短缺。

根據南韓疾病預防控制局 (KDCA) 最新數據，在 8 月首周因新冠肺炎住院的人數達到 861 人，是 7 月第二周的 5.8 倍，創下今年 2 月初以來的最高水準。這一數字較 7 月第二周的 148 人、第三周的 226 人、第四周的 475 人均大幅成長。

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隨著新學期開始和中秋假期到來，專家預測本輪疫情將在今年 8 月和 9 月達到高峰。南韓政府正採取一系列措施以應對疫情，包括加強監測、確保醫療資源供應以及打算在 10 月重啟疫苗接種活動。

但孫映萊進一步表示，目前並不需要提高防疫層級。面對這一波疫情，民眾也應當採取必要的預防措施，包括戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，以減少病毒傳播的風險。

南韓這波疫情是由快速傳播的 Omicron 變種的 KP.3 亞變種引發的。儘管 KP.3 病毒株在 4 月僅占病例的 0.3%，但到上月初飆升至 39.8%。截至 7 月，該變種已佔總病例的 45.5%。

另外，從中國疾病預防控制中心和世衛組織 (WHO) 相關數據來看，新冠疫情近期確實在全球出現再次抬頭的現象。

根據中疾控上週四 (8 日) 公佈的數據，上月 31 個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新增重症病例 203 例、死亡病例 2 例。流感病例中，新冠病毒陽性率從 7 月 7 日為止一周的 8.9%，持續上升至 28 日為止一周的 18.7%。夏季流感等病毒感染佔比下降，新冠病毒感染人數有所上升且佔比升高。

與此同時，與新冠相關的藥物、檢測和疫苗類股在二級市場上均受資金追捧而普遍大漲。截至周一收盤，A 股中的新冠特效藥指數大漲 4.73%，舒泰神大漲 16.5%，眾生葯業漲停，疫苗企業康希諾大漲近 6%，沃森生物漲超 4%，新冠檢測概念股蘭衛醫學、凱普生物、達安基因等都攻上漲停。

目前，在中國獲批上市的新冠口服藥有 6 款，包括兩款進口新冠口服藥輝瑞的 Paxlovid、以及默沙東的莫諾拉韋、真實生物的阿茲夫定，先聲藥業的先諾特韋片 / 利托那韋片組合包裝（商品名稱：先諾欣 ®）、君實生物 - U 的氫溴酸氘瑞米德韋片（商品名稱：民得維），眾生生物的來瑞特韋片（商品名：樂睿靈）。

其中，先聲藥業表示，從上個月開始，公司抗新冠藥「先諾欣」的發貨量就開始增長，本月延續增長。 上個月主要是南方城市居多，如浙江雲南等地，北京上海也增長不少，本月主要是北方城市發貨量開始增加。