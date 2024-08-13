持續悲觀！外資Q2從陸撤資規模創紀錄 若持續恐創1990年首次年度淨流出

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 13:14

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外資持續逃離中國，最新數據顯示，外資今年第二季從中國撤走創紀錄的資金，反映出對中國經濟的深度悲觀情緒。若這種情況持續到今年底，將是自 1990 年有可比數據以來首次年度凈流出。

根據中國國家外匯管理局上週五 (9 日) 發佈的數據，中國在國際收支平衡表中的直接投資負債在今年第二季減少近 150 億美元，今年上半年減少了約 50 億美元。2022 年中國外國直接投資 (FDI) 金額為 1903 億美元，比 2021 年的 3340 億美元減少 43%。

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中國商務部此前公布的數據顯示，今年上半年外國直接投資金額創 2020 年疫情開始以來最低水準。

中國美國商會發佈的 2023 年《中國商務環境調查報告》也顯示，49% 的會員認為，相較於 2022 年，他們在中國更「不受歡迎」，有 55% 的受訪美商更說，中國已不再是其首要或前三大投資目的地，這一數字創該調查 25 年來的最高紀錄。

光是去年 11 月便傳出多個外商撤離的消息，美國思傑系統宣佈退出中國市場並裁撤南京研發中心的所有員工，美國網路安全公司 Trend Micro 也撤出中國並裁撤大部分員工，德州儀器亦裁撤中國 MCU(Microcontroller Unit）團隊，並將原 MCU 產品線全部遷往印度。

近年來，由於經濟放緩和地緣緊張局勢加劇，導致一些公司減少對中國的投資，而中國電動車的迅速轉型也讓外國汽車企業措手不及，促使一些公司撤回或縮減了投資。

此外，外資也在撤離中國股市。全球基金重新評估其對中國股票的持有態度之際，市場情緒由樂觀轉為謹慎。自 1 月以來，陸股首次出現資金外流，股市自 5 月中的高點持續回落。

截至 6 月，全球基金透過與香港的交易環節，共出售 494 億元人民幣的陸股，市場預計將迎來自 1 月以來的首次月度資金凈流出。

資金外流加劇中國股市的跌勢，摩根士丹利中國指數跌至調整區間。自 5 月中的高點以來，滬深 300 指數累計下跌超過 6%。

abrdn 投資總監表示：「政策支援，尤其是針對房地產行業和整體經濟狀況的政策，曾帶來一波強勁的市場反彈。在樂觀情緒過後，投資人開始更仔細地分析這些政策，並意識到情況並不像最初想像的那樣樂觀。」