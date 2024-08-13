盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.34%，總成交額1.32億
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 09:49
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，13日09:49相關指數下跌2.34%，總成交額1.32億元，大盤占比0.12%。
該產業上漲家數1、下跌家數3、平盤家數4。領跌個股台塑化(6505-TW)13日09:49股價下跌1.7元，報61.4元，跌幅2.69%。
油電燃氣近5日上漲1.69%，集中市場加權指數上漲9.79%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.69%
|+9.79%
|近一月
|-1.74%
|-8.96%
|近三月
|-9.41%
|+5.14%
|近六月
|-13.32%
|+20.32%
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