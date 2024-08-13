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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.34%，總成交額1.32億

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 09:49


台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，13日09:49相關指數下跌2.34%，總成交額1.32億元，大盤占比0.12%。

該產業上漲家數1、下跌家數3、平盤家數4。領跌個股台塑化(6505-TW)13日09:49股價下跌1.7元，報61.4元，跌幅2.69%。

油電燃氣近5日上漲1.69%，集中市場加權指數上漲9.79%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +1.69% +9.79%
近一月 -1.74% -8.96%
近三月 -9.41% +5.14%
近六月 -13.32% +20.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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