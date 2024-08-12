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鉅亨速報

盤中速報 - 鋐寶科技(6674)急跌-3.12%報24.85元，成交8張

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:31


鋐寶科技(6674-TW)近5分K跌速3.12%，12日10:02報24.85元，成交8張，今日漲幅為1.02％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鋐寶科技(6674-TW)近5日股價下跌3.15%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路下跌1.84%。集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9 張
  • 外資買賣超：+14 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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