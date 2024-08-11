鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.06億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-11 10:15

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24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；BETA(BETA)24小時漲幅4.87%；AirDAO(AMB)24小時漲幅3.28%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅22.3%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅19.2%。

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近一週漲幅：Gifto(GFT)近一週漲幅17.3%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅10.2%；STMX(STMX)近一週漲幅9.98%。