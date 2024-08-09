盤中速報 - 水泥工業類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額7.15億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 11:19
台股今日水泥工業類股表現強勁，09日11:19相關指數上漲2.01%，總成交額7.15億元，大盤占比0.26%。
該產業上漲家數7、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股東泥(1110-TW)09日11:17股價上漲0.55元，報22.8元，漲幅2.47%。
水泥工業近5日下跌1.14%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|水泥工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.14%
|-7.83%
|近一月
|-3.78%
|-12.6%
|近三月
|-0.43%
|+0.82%
|近六月
|+6.28%
|+15.33%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 橋椿(2062)大漲7.06%，報32.6元
- 盤中速報 - 永光(1711)大漲7.24%，報20元
- 盤中速報 - 商丞(8277)大漲7.31%，報13.95元
- 盤中速報 - 金寶(2312)股價拉至漲停，漲停價24.05元，成交37,738張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇