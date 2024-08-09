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鉅亨速報

盤中速報 - 水泥工業類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額7.15億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 11:19


台股今日水泥工業類股表現強勁，09日11:19相關指數上漲2.01%，總成交額7.15億元，大盤占比0.26%。

該產業上漲家數7、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股東泥(1110-TW)09日11:17股價上漲0.55元，報22.8元，漲幅2.47%。

水泥工業近5日下跌1.14%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 水泥工業 集中市場加權指數
近一週 -1.14% -7.83%
近一月 -3.78% -12.6%
近三月 -0.43% +0.82%
近六月 +6.28% +15.33%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21525.743.14%
東泥22.852.70%

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