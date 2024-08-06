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鉅亨速報

盤中速報 - 陞達科技(4945)急拉4.29%報75.4元，成交277張

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:26


陞達科技(4945-TW)近5分K漲速4.29%，06日10:21報75.4元，成交277張，今日跌幅為6.1％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

陞達科技(4945-TW)近5日股價下跌7.7%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌9.18%。櫃買市場加權指數下跌8.68%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-19 張
  • 外資買賣超：-19 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-96 張
  • 融券增減：+9 張

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