盤中速報 - 陞達科技(4945)急拉4.29%報75.4元，成交277張
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:26
陞達科技(4945-TW)近5分K漲速4.29%，06日10:21報75.4元，成交277張，今日跌幅為6.1％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
陞達科技(4945-TW)近5日股價下跌7.7%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌9.18%。櫃買市場加權指數下跌8.68%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-19 張
- 外資買賣超：-19 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-96 張
- 融券增減：+9 張
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