〈陸港盤後〉A股連兩日走跌 恒生指數摔落一萬七大關

東方甄選逆市回彈漲 14.67%，因其新疆專場直播帶貨活動表現亮眼。根據電商報數據顯示，直播間即時觀看人數 11.8 萬，觀看人數高達 1243 萬，人氣高峰達 13.6 萬。

此外，美國聯準會 (Fed) 表示，若抗通膨持續取得想要的進展，可能會在今年 9 月會議上宣布降息。有基金經理人表示，短期來看，市場在交易 Fed 近期的降息預期，CXO 企業的訂單來自創新藥公司，資金利率決定這些創新藥公司能否很好地融資。