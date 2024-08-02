〈陸港盤後〉A股連兩日走跌 恒生指數摔落一萬七大關
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 16:31
中國 A 股市場三大指數周五 (2 日) 同步收黑，連兩日走跌，滬指(SSEC) 跌 0.92%，深證成指跟創業板指均摔逾 1%，港股則挫跌逾 2%，恒生指數 (HSI) 跌破 17000 點大關。
滬指周五收跌 0.92% 至 2905.34 點，深證成指跌 1.38% 至 8,553.55 點，創業板指跌 1.66% 至 1638.3 點，兩市成交額合計人民幣 7223.6 億人民幣，較昨 (1) 日減少 600 億。個股方面跌多漲少，逾 4100 檔下跌。
盤面上，CPO 概念、銅纜高速連接、半導體、IT 設備、通用機械、證券等族群下挫，天孚通信跌近 10%。醫藥類股則逆市大漲，睿智醫藥、舒泰神、多瑞醫藥、雙成藥業等多股漲停。低空經濟概念反覆活躍，深城交、宗申動力、星網宇達等漲停。豬肉股震盪反彈，金字火腿漲停。黃金概念股午後拉升，萊紳通靈漲停。
香港恒生指數周五收跌 2.08% 至 16945.51 點，恒生科技指數亦跌 2.62% 至 3385.6 點。
今日港股大盤多數族群走跌，紅籌股、科網股集體疲軟，多數汽車股也在 7 月銷售數據公布後下挫。
個股方面，中國海洋石油跌 2.39%，蔚來跌 7.42%，美團跌 4.76%，阿里巴巴、百度跌近 3%，網易、騰訊跌逾 2%。
醫藥股逆市走強表現亮眼，泰格醫藥漲超 5%，藥明康德 (02359.HK) 漲 4.75%，主要因為中國國家藥監局同意在北京、上海開展優化創新藥臨床試驗審查審批試點的核准。
東方甄選逆市回彈漲 14.67%，因其新疆專場直播帶貨活動表現亮眼。根據電商報數據顯示，直播間即時觀看人數 11.8 萬，觀看人數高達 1243 萬，人氣高峰達 13.6 萬。
此外，美國聯準會 (Fed) 表示，若抗通膨持續取得想要的進展，可能會在今年 9 月會議上宣布降息。有基金經理人表示，短期來看，市場在交易 Fed 近期的降息預期，CXO 企業的訂單來自創新藥公司，資金利率決定這些創新藥公司能否很好地融資。
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