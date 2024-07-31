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鉅亨速報

盤中速報 - 紡織纖維股價指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額0.79億

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 13:19

台股今日紡織纖維類股表現強勁，31日13:19相關指數上漲2.03%，總成交額0.79億元，大盤占比0.09%。

該產業上漲家數4、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股福大(4402-TW)31日13:18股價上漲3.55元，報44.05元，漲幅8.77%。

紡織纖維股價指數近5日上漲0.2%，櫃買市場加權指數下跌1.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 紡織纖維股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.2% -1.57%
近一月 -0.2% -3.65%
近三月 -0.15% +5.97%
近六月 +10.7% +11.31%

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