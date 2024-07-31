盤中速報 - 紡織纖維股價指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額0.79億
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 13:19
台股今日紡織纖維類股表現強勁，31日13:19相關指數上漲2.03%，總成交額0.79億元，大盤占比0.09%。
該產業上漲家數4、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股福大(4402-TW)31日13:18股價上漲3.55元，報44.05元，漲幅8.77%。
紡織纖維股價指數近5日上漲0.2%，櫃買市場加權指數下跌1.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|紡織纖維股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.2%
|-1.57%
|近一月
|-0.2%
|-3.65%
|近三月
|-0.15%
|+5.97%
|近六月
|+10.7%
|+11.31%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 中福(1435)急拉6.17%報49.3元，成交1張
- 盤中速報 - 宏達電(2498)急拉3.33%報45.1元，成交4,367張
- 盤中速報 - 台富(1454)股價拉至漲停，漲停價19.25元，成交1,342張
- 盤中速報 - 宏碩系統(6895)股價拉至漲停，漲停價239.0元，成交1,384張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇