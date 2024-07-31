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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2%，總成交額208.64億

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 10:49

台股今日電子零組件業類股表現強勁，31日10:49相關指數上漲2%，總成交額208.64億元，大盤占比12.25%。

該產業上漲家數56、下跌家數37、平盤家數6。領漲個股康控-KY(4943-TW)31日10:08股價上漲1.9元，報21.25元，漲幅9.82%。

零組件業近5日下跌1.78%，集中市場加權指數下跌2.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -1.78% -2.83%
近一月 -2.92% -3.51%
近三月 +6.89% +8.96%
近六月 +17.07% +23.23%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22241.80.08%
康控-KY21.259.82%

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