盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2%，總成交額208.64億
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 10:49
台股今日電子零組件業類股表現強勁，31日10:49相關指數上漲2%，總成交額208.64億元，大盤占比12.25%。
該產業上漲家數56、下跌家數37、平盤家數6。領漲個股康控-KY(4943-TW)31日10:08股價上漲1.9元，報21.25元，漲幅9.82%。
零組件業近5日下跌1.78%，集中市場加權指數下跌2.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.78%
|-2.83%
|近一月
|-2.92%
|-3.51%
|近三月
|+6.89%
|+8.96%
|近六月
|+17.07%
|+23.23%
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