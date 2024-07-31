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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅3.01%，總成交額1.30億

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 09:06

台股今日文化創意業類股表現疲軟，31日09:06相關指數下跌3.01%，總成交額1.30億元，大盤占比2.33%。

該產業上漲家數4、下跌家數19、平盤家數3。領跌個股樂意(7584-TW)31日09:05股價下跌4.4元，報96.6元，跌幅4.36%。

文化創意產業指數近5日上漲3.37%，櫃買市場加權指數下跌1.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.37% -1.57%
近一月 +7.97% -3.65%
近三月 +34.02% +5.97%
近六月 +51.49% +11.31%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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