盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅3.01%，總成交額1.30億
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 09:06
台股今日文化創意業類股表現疲軟，31日09:06相關指數下跌3.01%，總成交額1.30億元，大盤占比2.33%。
該產業上漲家數4、下跌家數19、平盤家數3。領跌個股樂意(7584-TW)31日09:05股價下跌4.4元，報96.6元，跌幅4.36%。
文化創意產業指數近5日上漲3.37%，櫃買市場加權指數下跌1.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.37%
|-1.57%
|近一月
|+7.97%
|-3.65%
|近三月
|+34.02%
|+5.97%
|近六月
|+51.49%
|+11.31%
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