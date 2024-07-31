外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、益鈞環科* (6912-TW)、開發金 (2883-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、台新金 (2887-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、益鈞環科* (6912-TW)、台新金 (2887-TW)、開發金 (2883-TW)、第一金 (2892-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、益鈞環科* (6912-TW)、開發金 (2883-TW)、台新金 (2887-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
益鈞環科* (6912-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、第一金 (2892-TW)、開發金 (2883-TW)、台新金 (2887-TW)
5. 外資當日 (30) 買超的股票
益鈞環科* (6912-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、新光金 (2888-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)
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