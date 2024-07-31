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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、益鈞環科* (6912-TW)、開發金 (2883-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、台新金 (2887-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、益鈞環科* (6912-TW)、台新金 (2887-TW)、開發金 (2883-TW)、第一金 (2892-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、益鈞環科* (6912-TW)、開發金 (2883-TW)、台新金 (2887-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
益鈞環科* (6912-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、第一金 (2892-TW)、開發金 (2883-TW)、台新金 (2887-TW)

5. 外資當日 (30) 買超的股票
益鈞環科* (6912-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、新光金 (2888-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)
 

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開發金16.050.31%
台新金20.30.50%
第一金29.3-0.17%
群創15.80.00%
新光金10.750.00%
泰金寶-DR6.010.50%
益鈞環科*29.77.73%
元大台灣50反13.531.15%
新光投等債15+35.340.23%

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#偏強機會股

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#指標剛突破

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#波段上揚股

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#營收獲利增加

偏強
台新金

68.18%

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