鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.49億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,514.49美元，24小時漲跌幅+3.21%；以太幣(ETH)現報價格3,383.17美元，24小時漲跌幅+4.82%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.49億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.83億美元；SOL(SOL)24小時成交量達5.46億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅7.14%；GTC(GTC)24小時漲幅5.68%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅20.3%；Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅14.9%。
近一週漲幅：Celestia(TIA)近一週漲幅21.4%；BinaryX(BNX)近一週漲幅19%；AEVO(AEVO)近一週漲幅16.1%。
近一週跌幅：STMX(STMX)近一週跌幅56.9%；PowerPool(CVP)近一週跌幅32.4%；STORJ(STORJ)近一週跌幅22.5%。
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