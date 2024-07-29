鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.49億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅7.14%；GTC(GTC)24小時漲幅5.68%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅20.3%；Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅14.9%。

近一週漲幅：Celestia(TIA)近一週漲幅21.4%；BinaryX(BNX)近一週漲幅19%；AEVO(AEVO)近一週漲幅16.1%。