盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額363.59億
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:04
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，29日13:04相關指數下跌2.03%，總成交額363.59億元，大盤占比10.89%。
該產業上漲家數9、下跌家數53、平盤家數0。領跌個股晟銘電(3013-TW)29日13:03股價下跌11.5元，報104.5元，跌幅9.91%。
電腦週邊近5日下跌6.13%，集中市場加權指數下跌3.28%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.13%
|-3.28%
|近一月
|-9.97%
|-3.96%
|近三月
|-0.65%
|+9.93%
|近六月
|+5.01%
|+22.92%
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