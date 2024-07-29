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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額363.59億

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:04

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，29日13:04相關指數下跌2.03%，總成交額363.59億元，大盤占比10.89%。

該產業上漲家數9、下跌家數53、平盤家數0。領跌個股晟銘電(3013-TW)29日13:03股價下跌11.5元，報104.5元，跌幅9.91%。

電腦週邊近5日下跌6.13%，集中市場加權指數下跌3.28%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -6.13% -3.28%
近一月 -9.97% -3.96%
近三月 -0.65% +9.93%
近六月 +5.01% +22.92%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22164.490.20%
晟銘電104.5-9.91%

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