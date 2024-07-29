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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額49.19億

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 12:34

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，29日12:34相關指數下跌2.06%，總成交額49.19億元，大盤占比1.63%。

該產業上漲家數9、下跌家數33、平盤家數4。領跌個股光麗-KY(6431-TW)29日12:31股價下跌1.2元，報16.6元，跌幅6.74%。

生技醫療近5日下跌0.88%，集中市場加權指數下跌3.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -0.88% -3.28%
近一月 +0.43% -3.96%
近三月 +16.45% +9.93%
近六月 +18.79% +22.92%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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