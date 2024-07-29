盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額49.19億
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 12:34
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，29日12:34相關指數下跌2.06%，總成交額49.19億元，大盤占比1.63%。
該產業上漲家數9、下跌家數33、平盤家數4。領跌個股光麗-KY(6431-TW)29日12:31股價下跌1.2元，報16.6元，跌幅6.74%。
生技醫療近5日下跌0.88%，集中市場加權指數下跌3.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.88%
|-3.28%
|近一月
|+0.43%
|-3.96%
|近三月
|+16.45%
|+9.93%
|近六月
|+18.79%
|+22.92%
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