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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額83.64億

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:04

台股今日電機機械類股表現疲軟，29日10:04相關指數下跌2.03%，總成交額83.64億元，大盤占比5.45%。

該產業上漲家數19、下跌家數24、平盤家數5。領跌個股高力(8996-TW)29日10:04股價下跌32元，報342.0元，跌幅8.56%。

電機機械近5日下跌5.5%，集中市場加權指數下跌3.28%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -5.5% -3.28%
近一月 -5.76% -3.96%
近三月 -6.57% +9.93%
近六月 +37.0% +22.92%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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