盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額83.64億
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:04
台股今日電機機械類股表現疲軟，29日10:04相關指數下跌2.03%，總成交額83.64億元，大盤占比5.45%。
該產業上漲家數19、下跌家數24、平盤家數5。領跌個股高力(8996-TW)29日10:04股價下跌32元，報342.0元，跌幅8.56%。
電機機械近5日下跌5.5%，集中市場加權指數下跌3.28%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.5%
|-3.28%
|近一月
|-5.76%
|-3.96%
|近三月
|-6.57%
|+9.93%
|近六月
|+37.0%
|+22.92%
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