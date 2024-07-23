上海加快建設大零灣區 力拼2035年發展成世界級「科創灣區」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-23 14:36

中國上海近日發佈並實施《關於加快「大零號灣」科技創新策源功能區建設的若干政策措施》，打造科技創新「核爆點」，力爭到 2035 年將大零號灣建成世界級「科創灣區」。

《中國新聞網》報導，中國國家主席習近平 2014 年 5 月在上海考察時強調，上海要努力在推進科技創新、實施創新驅動發展戰略方面走在全國前頭、走在世界前列，加快向具有全球影響力的科技創新中心進軍。建設具有全球影響力的科技創新中心，是上海實施創新驅動發展戰略的重要載體。

大零號灣既有創新創業從零開始之意，也意味著園區校區零距離。對標史丹佛大學之於矽谷，大零號灣聚集上海交大、華東師大兩所「985」高校和眾多科研院所，為科技創新提供人才和技術支撐。在大零號灣，上下樓就是上下游，隔壁鄰居可能今天是客戶、明天是供應商。不同產業要素交叉耦合，推動形成產業發展的閉環效應和集群優勢。

目前，「大零號灣」累計彙聚硬科技企業 4000 餘家，其中估值億元以上企業達 130 家，高新技術企業數量超 600 家。

上海交通大學城市科學研究院院長、中國城鎮化促進會研究部主任劉士林表示，大零號灣明確「科技功能區策源區」的定位，不僅可以集中優勢資源和「兵力」，也可避免和其他創新園區的同質化競爭，有望打造出專業化和市場化的真正高峰和高地。

2023 年，上海市工業戰略性新興產業總產值佔規模以上工業總產值比重達 43.9%，其中積體電路、生物醫藥、AI 三大先導產業規模達 1.6 兆人民幣。

上海已搭建起國際科創中心基本框架體系，正在向「強功能」發力奮進。

上海社會科學院經濟研究所所長沈開艷表示，如今的上海，為開放國際合作交流提供沃野，用科技創新土壤吸引高端人才集聚，加速反覆運算科技創新步伐，最終形成新質生產力的突破，全面引領上海快速發展，這是一個良性循環。

劉士林認為，堅持長期主義，形成有利於科研機構和科技企業集聚的社會土壤和人文環境，是科學研究和產業發展得以深耕融合、控制交流成本、實現永續發展的重要原因，也是「大零號灣」和上海發展之於全國的啟示和借鑒。