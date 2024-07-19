香港人均財富居亞洲之冠、全球第三名 專家分析直指1原因

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:07

根據瑞銀 (UBS) 上周三 (10 日) 發佈的《2024 年全球財富報告》，去年中國有 601.3 萬名百萬美元富翁，數量為全球第二，但金融資產佔每位成年人總財富僅略高於 50%，低於香港 70% 以上的水準。

報告指出，去年金融資產佔每位香港成年人總財富 70% 以上，中國僅略超過 50%，台灣則近 80%，三個市場的債務佔總財富的比例均接近亞太地區的平均水準，但低於北美和西歐的平均。

此外，香港以人均財富 58.2 萬美元位列全球第三，居亞洲首位，較 2022 年成長逾 5%，瑞士則以人均財富 70.96 萬美元，成為全球人均財富最高的地區，盧森堡則以 60.7 萬美元位居第二。香港成年人的財富中位數也年增 2.2% 至 20.69 萬美元，位居全球第四。

去年香港人均財富的成長幅度超過中位數的成長，顯示各階層的財富狀況雖均有改善，但高收入族群的財富成長速度更快。香港人均財富是中位數的近兩倍，反映出財富在社會頂層的集中度較高。

不過有分析認為，香港擁有低稅率環境，可吸引不少富豪移民，這可以拉高香港平均財富水準。若有較多富豪聚集，更多財富管理機會將湧現，對資產管理行業需求將帶來一定支撐力道。

近日，香港財政司司長陳茂波表示，2023 年，中國香港管理的資產規模在 31 萬億港元以上，增長約 2.1%，其中約三分之二的資產來自香港以外的投資者。受惠於私人銀行和私人財富管理業務的強勁表現，凈流入中國香港資產管理的資金同比增長超 3.4 倍。

對於未來 5 年香港的財富成長動力，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷則認為，過往房市較為暢旺，房價升幅帶動財富成長，但眼下房市結構改變，漲勢不如以往，未來在股票及其他金融類資產配置的成長動力將較大。