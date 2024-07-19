盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額46.58億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:34
台股今日建材營造業類股表現疲軟，19日09:34相關指數下跌2.11%，總成交額46.58億元，大盤占比3.54%。
該產業上漲家數12、下跌家數41、平盤家數1。領跌個股全坤建(2509-TW)19日09:34股價下跌1.25元，報26.05元，跌幅4.58%。
建材營造近5日上漲6.21%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|+6.21%
|-4.07%
|近一月
|+9.81%
|+2.82%
|近三月
|+23.41%
|+15.26%
|近六月
|+62.1%
|+35.82%
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