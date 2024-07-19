search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額46.58億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:34

台股今日建材營造業類股表現疲軟，19日09:34相關指數下跌2.11%，總成交額46.58億元，大盤占比3.54%。

該產業上漲家數12、下跌家數41、平盤家數1。領跌個股全坤建(2509-TW)19日09:34股價下跌1.25元，報26.05元，跌幅4.58%。

建材營造近5日上漲6.21%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 +6.21% -4.07%
近一月 +9.81% +2.82%
近三月 +23.41% +15.26%
近六月 +62.1% +35.82%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22930.36-2.00%
全坤建25.5-6.59%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
全坤建

55%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty