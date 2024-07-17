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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額842.08億

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 12:04

台股今日半導體業類股表現疲軟，17日12:04相關指數下跌2.28%，總成交額842.08億元，大盤占比22.85%。

該產業上漲家數42、下跌家數38、平盤家數8。領跌個股力積電(6770-TW)17日12:04股價下跌0.9元，報24.75元，跌幅3.51%。

半導體業近5日上漲0.4%，集中市場加權指數上漲0.41%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +0.4% +0.41%
近一月 +10.85% +6.63%
近三月 +28.98% +20.58%
近六月 +63.54% +38.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23769.82-0.95%
力積電24.75-3.51%

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