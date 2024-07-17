盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額842.08億
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 12:04
台股今日半導體業類股表現疲軟，17日12:04相關指數下跌2.28%，總成交額842.08億元，大盤占比22.85%。
該產業上漲家數42、下跌家數38、平盤家數8。領跌個股力積電(6770-TW)17日12:04股價下跌0.9元，報24.75元，跌幅3.51%。
半導體業近5日上漲0.4%，集中市場加權指數上漲0.41%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.4%
|+0.41%
|近一月
|+10.85%
|+6.63%
|近三月
|+28.98%
|+20.58%
|近六月
|+63.54%
|+38.34%
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