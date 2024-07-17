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鉅亨速報

盤中速報 - 松崗(6240)大漲7.01%，報26.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:56

松崗(6240-TW)17日10:56股價上漲1.75元，報26.7元，漲幅7.01%，成交231張。

松崗(6240-TW)所屬產業為其他業，主要業務為數位科技研發、系統整合開發、科技服務設計。資產買賣及租賃管理業務。

近5日股價上漲4.39%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+11 張
  • 外資買賣超：+12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+7 張
  • 融券增減：0 張

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