鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.76億美元，Flamingo(FLM)24小時漲幅達16.4%
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,523.99美元，24小時漲跌幅+3.28%；以太幣(ETH)現報價格3,280.68美元，24小時漲跌幅+3.09%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.76億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.69億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.8億美元。
24小時漲幅：Flamingo(FLM)24小時漲幅16.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅2.03%；Astar(ASTR)24小時漲幅1.95%。
24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅28.9%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅15%；Mdex(MDX)24小時跌幅16.5%。
近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅15.7%；Xai(XAI)近一週漲幅9.09%；Notcoin(NOT)近一週漲幅7.51%。
近一週跌幅：Mdex(MDX)近一週跌幅183%；DOCK(DOCK)近一週跌幅68.8%；DAR(DAR)近一週跌幅47.2%。
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