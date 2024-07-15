鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.76億美元，Flamingo(FLM)24小時漲幅達16.4%

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:15

24小時漲幅：Flamingo(FLM)24小時漲幅16.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅2.03%；Astar(ASTR)24小時漲幅1.95%。

24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅28.9%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅15%；Mdex(MDX)24小時跌幅16.5%。

近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅15.7%；Xai(XAI)近一週漲幅9.09%；Notcoin(NOT)近一週漲幅7.51%。